Работа фонтана в одном из районов Кемерова озаботила горожанку

Кемеровчанка рассказала, что фонтан в микрорайоне Шалготарьян работает некорректно. По словам горожанки, вода не выходит из нескольких отверстий. Жительница кузбасской столицы предположила, что данная неполадка вызвана тем, что пути для выхода воды попросту "забиты".

– Из оставшихся в половине вода течет очень слабо, – посетовала кемеровчанка в Telegram-канале мэра Ильи Середюка.

В ответ сотрудники МБУ "Кемеровские автодороги" рассказали, что указанный фонтан обслуживает подрядная организация, а контроль проводит "КемДор". Представители учреждения подчеркнули, что специалисты проведут детальное обследование объекта и в ближайшее время устранят недостатки.