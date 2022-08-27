Работа дорожников с асфальтом в дождливый день разозлили прокопчан

Речь идет о кузбасском городе Прокопьевск, где на днях специалисты взялись за обновление местной дороги, не учитывая не подходящие для этих работ погодные условия.

– В Прокопьевске кладут асфальт в дождь, – сокрушились граждане на просторах Сети.

При этом в комментариях под публикацией мнения интернет-пользователей кардинально разделились. Так, некоторые заявили, что при обильных осадках дорожники должны были немедленно прекратить все работы и ожидать более подходящих условий. По мнению других, в данной ситуации технологии укладки асфальта не нарушены, поскольку с покрытием можно работать при температуре до – 10°С, а также в снег и дождь на предварительно подготовленный нижележащий слой.