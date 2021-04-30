Работа 10 светофоров в Кемерове будет изменена на майские праздники

0
Фото:  

Электронные регулировщики в областном центре Кузбасса переведут на «режим выходного дня» на 8 суток. О корректировке работы 10 светофоров рассказали в городской администрации.

Таким образом, из сообщения кемеровских властей стало известно, что светофоры в городе начнут работать в «режиме выходного дня» 3 мая. Изменения сохранятся до 10 мая включительно.


Также в горадминистрации предоставили список перекрестков, где и установлены электронные регулировщики, работа которых изменится на майских праздниках. Среди них пересечения: проспекта Советского и проспекта Октябрьского; проспекта Советского и улицы Мичурина; проспекта Советского и улицы Красной; проспекта Советского и улицы Кирова; проспекта Советского и улицы Кузбасская; проспекта Советского и проспекта Кузнецкого; проспекта Кузнецкого и улицы Н. Островского; Логового шоссе и улицы Суворова; проспекта Химиков и б-р Строителей; проспекта Химиков и улицы Волгоградской.


Также в сообщении властей уточняется, что на аналогичный период в городе будет отключено реверсивное движение, действующее на участке проспекта Советского, начинающегося на Притомском проспекте и заканчивающейся на улице Красная.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24656

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined