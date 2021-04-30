Работа 10 светофоров в Кемерове будет изменена на майские праздники

Таким образом, из сообщения кемеровских властей стало известно, что светофоры в городе начнут работать в «режиме выходного дня» 3 мая. Изменения сохранятся до 10 мая включительно.

Также в горадминистрации предоставили список перекрестков, где и установлены электронные регулировщики, работа которых изменится на майских праздниках. Среди них пересечения: проспекта Советского и проспекта Октябрьского; проспекта Советского и улицы Мичурина; проспекта Советского и улицы Красной; проспекта Советского и улицы Кирова; проспекта Советского и улицы Кузбасская; проспекта Советского и проспекта Кузнецкого; проспекта Кузнецкого и улицы Н. Островского; Логового шоссе и улицы Суворова; проспекта Химиков и б-р Строителей; проспекта Химиков и улицы Волгоградской.

Также в сообщении властей уточняется, что на аналогичный период в городе будет отключено реверсивное движение, действующее на участке проспекта Советского, начинающегося на Притомском проспекте и заканчивающейся на улице Красная.