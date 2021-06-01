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Рабочий только после суда смог добиться выплаты более 300 тысяч рублей от бывшего руководства в Кузбассе

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Слесарь в одном из городов Кемеровской области отсудил у экс-начальника крупную сумму средств в качестве компенсации за невыплаченную зарплату.

Горно-строительная компания в Мысках заплатила крупную сумму бывшему сотруднику. Решение было вынесено по итогам суда, в который обратился попавший в трудную ситуацию мужчину.


Причина, заставившая его поступить соответствующим образом, заключается в том, что ранее он подписал договор с фирмой на временное выполнение работы слесаря по ремонту горного оборудования, однако ближе к концу срока его действия прежнюю работу в качестве машиниста экскаватора ему не была предоставлена. В итоге, заключенный ранее договор был расторгнут. Также проблема у кузбассовца возникла при получении заработной платы – выплатили ему не всю сумму за выполненную им работу.


Мысковский городской суд в итоге, рассмотрев все материалы дела, установил факт трудовых отношений, и требования бывшего работника удовлетворил.


После этого к ответчику пришли приставы, которые сообщили ему о необходимости выплатить 310 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника. Именно эту сумму средств он не получил из-за вынужденного прогула.


Однако компания не выплатила средства в добровольном порядке, из-за чего они были изъяты в принудительном – взыскана часть денег была с банковских счетов, а после этого фирма полностью выплатила всю сумму бывшему сотруднику.

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