Рабочий скончался из-за столкновения фуры с дорожной техникой в Кузбассе

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Накануне фура не справилась с управлением и врезалась дорожную технику на одной из кузбасских трасс. ДТП унесло жизнь дорожного рабочего.

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, на 110-м километре автодороги Кемерово – Новокузнецк. Два грузовика совершили столкновение около 17:00, в результате ДТП на месте происшествия скончался рабочий.

– Предварительно, водитель Renault Premium при движении в сторону Кемерова выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с КДМ "КамАЗ". От удара "КамАЗ" отбросило на рабочего. 26-летний мужчина скончался на месте, – передает сайт VSE42.Ru комментарий от ГИБДД Кузбасса.

Управлял транспортным средством Renault 57-летний мужчина, который получил незначительные травмы, а водитель дорожной техники и вовсе не пострадал.


В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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