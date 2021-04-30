Рабочий скончался из-за столкновения фуры с дорожной техникой в Кузбассе

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, на 110-м километре автодороги Кемерово – Новокузнецк. Два грузовика совершили столкновение около 17:00, в результате ДТП на месте происшествия скончался рабочий.

– Предварительно, водитель Renault Premium при движении в сторону Кемерова выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с КДМ "КамАЗ". От удара "КамАЗ" отбросило на рабочего. 26-летний мужчина скончался на месте, – передает сайт VSE42.Ru комментарий от ГИБДД Кузбасса.

Управлял транспортным средством Renault 57-летний мужчина, который получил незначительные травмы, а водитель дорожной техники и вовсе не пострадал.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.