Рабочий-ремонтник оставил квартиру кемеровчанки без золотых украшений

С заявлением о краже золотых украшений к полицейским обратилась 32-летняя кемеровчанка, которая сообщила, что из ее квартиры бесследно пропали золотые браслет и кольца. Общая стоимость драгоценностей составила 70 тысяч рублей. Выслушав горожанку, правоохранители начали разбираться в обстоятельствах исчезновения имущества.

Под подозрение в причастности к пропаже украшений попал 47-летний мужчина, недавно освободившийся из колонии. Горожанина задержали. Правоохранителям удалось выяснить, что предполагаемый вор подрабатывал у заявительницы, трудясь в качестве строителя-ремонтника.

- Сотрудники полиции вычислили злоумышленника по отпечаткам пальцев на бутылке с газировкой, которую он забыл на месте преступления, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Чужие украшения мужчина сдал в комиссионный магазин, средства, вырученные со сбыта краденного, он потратил. Полицейские продолжают искать золотые изделия, а подозреваемый попал под уголовную статью – в его отношении было возбуждено дело о краже. Кемеровчанин может вновь попасть в колонию на срок до 6 лет.