Рабочий предприятия в Кузбассе погиб из-за ошибки электрослесаря

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Бывший электрослесарь угольного предприятия в Кемеровской области предстанет перед судом после гибели коллеги.

Инцидент произошел в апреле 2021 года на угольном предприятии в Осинниках. По версии следствия, 32-летний электрослесарь не отключил трансформаторную подстанцию и при этом установил в блоке управления перемычку контактов, чем нарушил инструкции. В результате этого произошел запуск роторной дробилки без подачи звукового сигнала. Находившегося в зоне действия скребков 47-летнего рабочего затянуло под механизм.


В отношении бывшего электрослесаря возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Кузбассовец предстанет перед судом.

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