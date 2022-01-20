Рабочий храма в Кузбассе продал его имущество на сайте объявлений

Настоятель церкви в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в Кемеровском муниципальном округе обратился в полицию с информацией о похищенном музыкальном оборудовании.

В ходе расследования выяснилось, что вором оказался сотрудник храма - 36-летний подсобный рабочий.

Мужчина признался, что украденное имущество он продал через сайт объявлений, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.