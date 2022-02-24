Рабочий без страховки скидывал снег с крыши на прохожих в кузбасском городе

Житель Ленинска-Кузнецкого разместил в сообществе во "ВКонтакте" пост, согласно которому рабочий скидывал на землю снег с крыши дома, в котором расположен продуктовый магазин. Причем делал он это, игнорируя проходящих мимо людей.

– Ленинск-Кузнецкий, полное отсутствие техники безопасности. Скидывает снег гражданам на головы. – прокомментировал автор видео.

Судя по видео, мужчина с лопатой, действительно, отчищал кровлю, не обращая внимание на выходящих из торговой точки горожан. Невнимательность могла бы обернуться трагическими последствиями, заключил интернет-пользователь.