Рабочий без страховки скидывал снег с крыши на прохожих в кузбасском городе

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Мужчина устроил уборку снега с крыши здания в Ленинске-Кузнецком, несмотря на проходящих под карнизами людей. Очевидцев возмутил и тот факт, что все работы выполнялись без страховки.

Житель Ленинска-Кузнецкого разместил в сообществе во "ВКонтакте" пост, согласно которому рабочий скидывал на землю снег с крыши дома, в котором расположен продуктовый магазин. Причем делал он это, игнорируя проходящих мимо людей.

Ленинск-Кузнецкий, полное отсутствие техники безопасности. Скидывает снег гражданам на головы. прокомментировал автор видео.

Судя по видео, мужчина с лопатой, действительно, отчищал кровлю, не обращая внимание на выходящих из торговой точки горожан. Невнимательность могла бы обернуться трагическими последствиями, заключил интернет-пользователь.

Скриншот: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители столицы Кузбасса возмущены работой служб, которые должны следить за безопасностью. Очевидцы засняли на камеру, как рабочие скидывали лед под дверь подъезда многоэтажного дома.

Да!
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