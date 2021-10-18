Рабочие завершили ремонт дорог в Новокузнецке раньше срока

Мэр Новокузнецка сообщил, что ремонт 12 улиц и двух мостов удалось завершить досрочно. Осталось принять еще три объекта для полного завершения сезона 2021 года.

– Отремонтированы улицы: Транспортная, Чекалина, Конева, автодорога в Топольниках, Левобережные подходы, пр. Строителей, Запсибовцев и Ермакова. Кольцевые развязки: Советская площадь, Музейная- Хлебозаводская, Рембыттехника и Павловского- Ноградская. Мосты: Заводской и Кузнецкий, – рассказал Сергей Кузнецов на своей странице в социальной сети.



Пользователи в комментариях задались вопросом о том, на какой срок службы рассчитано новое полотно. Мэр ответил, что гарантия на дороги составляет пять лет.

Сергей Кузнецов также рассказал, что благоприятные условия позволили подрядчикам приступить к некоторым работам, запланированным на следующий год. Например, на дороге до Крепости со стороны Заводского моста, улице Сибиряков-Гвардейцев, Ферросплавном проезде и улице Новороссийской.

Сообщается, что сэкономленные в ходе работ деньги будут потрачены на установку отбойников на Листвянском шоссе, Запсибе, Ферросплавном проезде и повороте на поселок Металлург.