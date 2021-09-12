Рабочие зальют серый лед в хоккейный короб на арене в Новокузнецке

На Арене Кузнецких Металлургов в Новокузнецке в настоящий момент перед заливкой льда рабочие проводят проверку оборудования. При этом, как указал в публикации в Instagtam-аккаунте глава города Сергей Кузнецов, сначала ледовое покрытие будет иметь серый цвет, позже его окрасят в белый, а на этапе завершения нанесут разметку и рекламу.

Также чиновник указал, что уже ведется установка бортов, светового оборудования и ремонтируются раздевалки и санитарные комнаты на первом этаже объекта.

– Параллельно приступили к сборке сидений, – сообщил градоначальник.

Сиденья позже закрепят по секторам и покрасят в цветовые гаммы команд (красный, темно-серый), заключил мэр.