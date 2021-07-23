Рабочие закончили остановленное в 2017 году строительство кузбасской больницы после вмешательства

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о завершении строительства корпуса городской больницы в Мариинске.

Из последней публикации в Instagram-аккаунте губернатора Сергея Цивилева следует, что на территории Мариинска корпус городской больницы достроен. При этом работы на объекте были полностью "заморожены" в 2017 году, что значительно затормозило процесс ремонта здания.


К посту он прикрепил несколько фотографий медицинского учреждения.

— Административный состав больницы сегодня празднует новоселье, а в освободившиеся помещения стационара переезжают кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическая служба, — прокомментировал глава региона в соцсети.

Также Цивилев указал, что в пятницу, 23 июля, медицинский состав отпраздновал новоселье. Сейчас в свободные кабинеты переезжают кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическая служба. Кроме того в больнице будет функционировать палата для диагностики и оказания неотложной помощи и смотровые для больных хирургического, гинекологического, терапевтического и неврологического профилей.

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