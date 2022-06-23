Рабочие взялись за благоустройство кемеровского бульвара на Южном

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Ремонтные работы стартовали в Заводском районе города Кемерово. После их завершения один из местных бульваров станет гораздо ярче и зеленее.

Специалисты приступили к долгожданному ремонту бульварной части улицы Патриотов от улицы Юрия Двужильного до улицы Радищева. О начале масштабных работ рассказали в пресс-службе кемеровской администрации

– Рабочие подрядной организации проводят демонтаж тротуарной плитки и бортовых камней, на подготовленных участках уже начали установку поребрика, – следует из текста сообщения.

Отмечается, что в самом центре пешеходной зоны в скором времени появятся новые клумбы для высадки цветов, которые сделают зону для прогулок ярче и зеленее. Для отдыха граждан предусмотрены скамейки с декоративными навесами. Напомним, что на эти цели местные чиновники выделили 146 296 333 рубля.


К слову, в предстоящем 2023 году улица Патриотов будет отремонтирована от улицы Радищева и до улицы Сергея Тюленина.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что власти областного центра ответили на вопрос об отсутствии ремонта на дорогах Южного.

Фото: Администрация Кемерова

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