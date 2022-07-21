Рабочие вырыли опасные ямы у многоквартирных домов в Кузбассе

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В кузбасском городе жильцы многоквартирных домов требуют, чтобы ямы, которые рабочие вырыли во дворе, были в срочном порядке огорожены.

Интернет-пользователи из Осинников пожаловались на масштабные раскопки по улице Ленина, 43. Рабочие вырыли глубокие траншеи, но никаким образом не огородили их, из-за чего существует реальная угроза, что невнимательный прохожий свалится вниз, заключил рассказчик.

Раскопали между домами и неделю ждут пока кто-нибудь улетит туда! следует из текста публикации.

Судя по кадрам, специалисты прокладывали в земле какие-то черные провода. Вероятно, после завершения всех работ участок закопают.


В комментариях многие горожане согласились с мнением земляка, что подобные объекты должны быть окружены оградой, поскольку в них могут угодить маленькие дети.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"

Да!
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