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Рабочие вырубили 70 тополей у новокузнецкого парка для строительства частной школы

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Фото:  

Рабочие вырубили 70 тополей возле территории новокузнецкого парка, где власти запланировали построить частное образовательное учреждение.

Во время прямого эфира телепередачи "Утро с мэром" Сергей Кузнецов прокомментировал возведение частной школы возле территории городского парка Гагарина. С его слов, под строительство образовательного учреждение задействовано 80 соток.

Срубили 70 аварийных тополей, там будет размещена частная школа, будут учиться дети с 5 по 11 классы. Это новый прецедент новых учебных кампусов в Новокузнецке, — рассказал мэр.

При этом градоначальник отметил, что согласно документам земля для застройки не относится к парковой зоне.

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