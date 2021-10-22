Рабочие выполнили план по ремонту объектов ЖКХ в Кузбассе на 100%

В 2021 году была произведена замена и ремонт 104,6 километра тепловых и 108,5 километра водопроводных сетей. Четыре котельные в регионе были реконструированы. На проведение данных работ было направлено более 786 миллионов рублей.

— Важно, чтобы при низких температурах в домах, школах, детсадах, больницах и других помещениях было тепло и комфортно. Обновленные теплосети и водоснабжение позволят также сэкономить электроэнергию и снизить потребление твердого топлива в котельных, — передает слова губернатора Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что на модернизацию системы водоснабжения направили в этом году более миллиарда рублей, большая часть которых — средства регионального бюджета.

При этом в некоторых городах региона ремонт водопроводных сетей продолжается.