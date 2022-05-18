Рабочие в Новокузнецке приступили к благоустройству площади у аэропорта

Благоустройство привокзальной территории в аэропорту Новокузнецка будут завершены до конца лета 2022 года, заявили в компании "Аэрокузбасс".

За предстоящие три летних месяца специалисты намерены полностью заменить асфальтированное покрытие на участке, расширить зону для парковки машин и обустроить пешеходные, а также зеленые зоны. Реставрации подвергнется и известный памятник вертолета МИ-2, который стал символом площади у аэропорта.

В связи с проведением работ с 17 мая количество парковочных мест на платной охраняемой стоянке будет ограничено. Автомобилисты смогут оставить свои транспортные средства в карманах, размещенных вдоль дороги на подъезде к аэровокзалу.