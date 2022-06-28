Рабочие в Ленинске-Кузнецком выбросили спиленные ветки пешеходам под ноги

Жители Ленинска-Кузнецкого на просторах Сети разместили жалобу, что рабочие в рамках укладки асфальта во дворе дома 2/1 по проспекту Текстильщиков, вырубили деревья, которые потом и остались лежать на тротуаре в роли препятствий для пешеходов.

– Пройти невозможно, заехать тоже. На вопрос будите ли убирать деревья рабочие отвечают, что они им не мешают, – сокрушился интернет-пользователь.

При этом на предоставленных кадрах видно, что проход практически полностью забросан ветками. В комментариях на сообщение отреагировали представители местной администрации. Чиновники пообещали, что все будет убрано в срок до 6 июля.