Рабочие в Кузбассе наткнулись на ядовитую змею

В социальных сетях житель Калтана предупредили земляков о пробуждении змей после длительной зимней спячки.

– Змеи проснулись, будьте внимательны, – заявил интернет-пользователь.

При этом по характерному узору в виде зигзага вдоль позвоночника можно заметить, что на камеру удалось заснять не безобидного ужа, а ядовитую гадюку, укус которой может привести к гибели человека. При этом то, что происходило на отснятом видео, не на шутку разозлило подписчиков сообщества. Они попрекнули автора в издевательстве над живым существом.

"Зачем засыпал?", "Зря засыпал", "Бедная змейка", – прокомментировали они, выразив надежду, что рептилии удалось выбраться из завалов.

Корреспондент AVOKADO обратился к биологу КемГУ Николаю Скалону, который подтвердил, что наткнуться на ядовитую рептилию в Кемеровской области вполне реально, а особенно они активные в период с апреля по сентябрь, когда на улице устойчивая теплая погода. Так, в Кузбассе обитают ужи, щитомордники, узорчатые полосы и гадюки. При этом последние от других видов отличаются черным окрасом или зигзагообразной полосой на спине. Специалист предупредил жителей региона, что если вы встретились со змеей, то ни в коем случае не стоит подходить и лезть к ней руками, иными предметами.