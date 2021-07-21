Рабочие установили телевизионный куб массой две тонны в ремонтируемой ледовой арене в Новокузнецке

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Реконструкция главного спортивного объекта южной столицы Кузбасса продолжается. О работах, проведенных специалистами в комплексе, сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Из информации, представленной в публикации градоначальника Новокузнецка в Instagram, стало известно, что за последнюю неделю рабочие смонтировали в арене куб, который в дальнейшем будет использоваться для крепления мультимедийного экрана.


В будущем телевизионный куб будет сопровождать все мероприятия на реконструированной арене.

- Вес конструкции составляет почти 2 тонны. Закреплен куб 4 лебедками, потом на конструкцию будет вешаться экран, - уточнил Кузнецов.

Из работ, которые еще ведутся, градоначальник отметил: прокладку новой системы вентиляции, освещения, пожарной охраны и безопасности, а также звукового оснащения. Также специалисты приступили к заливка бетонного основания на отметке 10.800. Соответствующие работы были организованы после монтажа вспомогательных замещающих плит и усиления участков ребрами жесткости.


После описанных мероприятий подрядная организация займется внутренней отделкой помещения, что станет финальным этапом реконструкции объекта.

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