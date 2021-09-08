Рабочие спилили зеленые насаждения в Кузбассе ради кладбища

Жители Березовского возмутились в соцсетях вырубкой деревьев в лесополосе ради создания кладбища.

В местной администрации пояснили, что расчистка территории в поселке шахты "Южная" проводится по правилам застройки города и в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. А все отходы будут убраны подрядчиком.

Ситуацию также прокомментировала глава муниципалитета в соцсетях.

— Общая площадь данной территории 17,234 гектара. Но! Отмечу, что мы не ведем работы на всей площади. Расчищен участок только около 1 гектара. Этой территории хватит для размещения мест погребения примерно на пять лет, — пояснила Светлана Щерегбаева.

Она отметила, что на текущий момент работы уже завершены.