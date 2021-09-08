Рабочие спилили зеленые насаждения в Кузбассе ради кладбища

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Фото:  

В Кемеровской области вырубили деревья, которые мешали властям разместить новые места для захоронений.

Жители Березовского возмутились в соцсетях вырубкой деревьев в лесополосе ради создания кладбища.


В местной администрации пояснили, что расчистка территории в поселке шахты "Южная" проводится по правилам застройки города и в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. А все отходы будут убраны подрядчиком.


Ситуацию также прокомментировала глава муниципалитета в соцсетях.

— Общая площадь данной территории 17,234 гектара. Но! Отмечу, что мы не ведем работы на всей площади. Расчищен участок только около 1 гектара. Этой территории хватит для размещения мест погребения примерно на пять лет, — пояснила Светлана Щерегбаева.

Она отметила, что на текущий момент работы уже завершены.

Да!
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