Рабочие снесут самовольные постройки в Кемерове по решению властей

Согласно документу, опубликованном на сайте администрации Кемерова, речь идет о строениях, которые размещены на участках, не предусматривающих подобное. Кроме того, неизвестно, кому принадлежит земля, на которой и возведены объекты.
Так, в распоряжении имеются в виду строения, расположенные:
- восточнее здания № 34а по ул. Суворова,
- восточнее дома № 24 по ул. Столбовой,
- севернее дома № 23 по ул. Стахановской,
- юго-восточнее дома № 53а по просп. Комсомольскому.
Если после опубликования документа владельцы участков и объектов не найдутся, то спустя три месяца строения снесут.
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