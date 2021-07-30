Рабочие снесут самовольные постройки в Кемерове по решению властей

Согласно документу, опубликованном на сайте администрации Кемерова, речь идет о строениях, которые размещены на участках, не предусматривающих подобное. Кроме того, неизвестно, кому принадлежит земля, на которой и возведены объекты.

Так, в распоряжении имеются в виду строения, расположенные:

восточнее здания № 34а по ул. Суворова,

восточнее дома № 24 по ул. Столбовой,

севернее дома № 23 по ул. Стахановской,

юго-восточнее дома № 53а по просп. Комсомольскому.

Если после опубликования документа владельцы участков и объектов не найдутся, то спустя три месяца строения снесут.