Рабочие снесут самовольные постройки в Кемерове по решению властей

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Власти кузбасской столицы опубликовали постановление о демонтаже незаконных строений, размещенных в городе.

Согласно документу, опубликованном на сайте администрации Кемерова, речь идет о строениях, которые размещены на участках, не предусматривающих подобное. Кроме того, неизвестно, кому принадлежит земля, на которой и возведены объекты.


Так, в распоряжении имеются в виду строения, расположенные:

  • восточнее здания № 34а по ул. Суворова,
  • восточнее дома № 24 по ул. Столбовой,
  • севернее дома № 23 по ул. Стахановской,
  • юго-восточнее дома № 53а по просп. Комсомольскому.

Если после опубликования документа владельцы участков и объектов не найдутся, то спустя три месяца строения снесут.

Да!
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