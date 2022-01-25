Рабочие снесут два незаконных павильона возле кемеровского кардиоцентра

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Несколько ларьков у кемеровского кардиологического центра попадут под снос, заявили местные власти.

Два незаконно установленных объекта в кузбасской столице подлежат сносу. Соответствующее постановление с подписью кемеровского мэра Ильи Середюка опубликовано администрацией областного центра.


Отмечается, что оба павильона расположены в Рудничном районе города, в непосредственной близости от кардиологического центра. Из текста документа следует, что личности владельцев помещений установить не удалось.

Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, по адресу: Кемерово, Рудничный район, микрорайон 15, 2-й Квартал, западнее дома №13; Кемерово, Рудничный район, микрорайон 15, 2-й Квартал, южнее дома № 13, – указали власти.

Отмечается, что вывозом и хранением демонтированных объектов и имущества, которое в момент сноса будет находиться внутри помещения, займутся специализированные организации.

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