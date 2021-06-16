Рабочие приступили ко второму этапу реконструкции площади перед новокузнецкой мэрией

Из публикации градоначальника Сергея Кузнецова в Instagram, стало известно, что за минувшие выходные рабочие собрали детский городок с подвесными конструкциями и горками на территории площади, расположенной перед зданием по улице Кирова, 71. Планируется, что до 21 июня пространство будет застелено мягким покрытием.

Кроме того, площадь перед администрацией Новокузнецка будет оборудована и пешеходными дорожками. Асфальтировать их начнут с 20 июня. Сами работы на второй площадке, как уточняется в публикации властей, подрядчик обещает сдать ко Дню города.