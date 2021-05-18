Рабочие приступили к замене деревьев на новые в кемеровском Парке Ангелов

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Специалисты приступили к уборке погибших деревьев с территории кемеровского Парка Ангелов. Отмечается, что в скором времени на их месте появятся новые насаждения.

По данным кемеровских властей, на территории парка рабочие заменяют погибшие деревья на новые по гарантии. Так, после высадки у растений начинается процесс их адаптации к суровому климату Сибири и новой городской среде.


В это время специалисты обрабатывают насаждения необходимыми веществами от вредителей, болезней, а также предоставляют подкормку, которая укрепляет корневую систему и помогает успешно освоиться кустарнику на новом месте.

– В период адаптации деревьев производится мониторинг жизнеспособности каждого дерева. При необходимости деревья по гарантии заменяются на аналогичный посадочный материал, – передает сайт VSE42.Ru лова мэрии Кемерова.

Сейчас в Парке Ангелов успешно заменены шесть сосен. Ранее редакция Avokado сообщала, что болезнь изменила облик деревьев в кемеровском сквере.

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