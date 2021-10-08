Рабочие приступили к строительству сетей газоснабжения в Новокузнецке

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Подробности о старте работ по установке сетей газоснабжения на территории южной столицы Кемеровской рассказал мэр города Сергей Кузнецов в соцсетях.

Строительство газопроводов стартовало в южной столице Кузбасса. По состоянию на среду, 6 октября, рабочие уже проложили четыре километра сетей газоснабжения. В общей сложности протяженность газопровода должна составить порядка 15 километров, заявил мэр города Сергей Кузнецов в одном из постов в личном Instagram-аккаунте.


Работы по установке специалисты проведут сразу в двух районах Новокузнецка: в Кузнецком и Орджоникидзевском. Трубы будут установлены под землей на глубине 1,65 метров по бестраншейной технологии, благодаря которой не придется вырывать большие траншеи.


Также градоначальник отметил, что техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в настоящий момент имеют 637 домов на 25 улиц микрорайона, а вот 213 домовладений только дали согласие на реализацию такой возможности.

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