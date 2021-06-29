Рабочие приступили к строительству нового пешеходного моста в Кемерове

К текущему моменту, как сообщили в Кузбасском филиале СГК, опоры уже готовы по обеим сторонам реки. На них же будет произведена укладка специальных металлических футляров, всего которых 4 штуки, а затем в них проложат прямой и обратный трубопроводы, их диаметр составляет 1000 и 600 мм.

- Вес каждого футляра 34 тонны. А длина 52 метра. Поэтому для его монтажа используется сверхмощный подъкмный кран. Его грузоподъемность 400 тонн, - отмечается в публикации о начатых работах.

Планируется, что указанные работы будут выполнены в течение двух дней. Следующим этапом строительства будет обустройство нового пешеходного моста через Искитимку.

Также отмечается, что дизайн-макет будущей переправы уже готов.