Рабочие приступили к строительству нового пешеходного моста в Кемерове

0
Фото:  

Специалисты начали возведение еще одной переправы через Искитимку в областном центре Кузбасса. Сперва на уже готовых опорах строители возведут переход теплотрассы, а затем и сам мост.

К текущему моменту, как сообщили в Кузбасском филиале СГК, опоры уже готовы по обеим сторонам реки. На них же будет произведена укладка специальных металлических футляров, всего которых 4 штуки, а затем в них проложат прямой и обратный трубопроводы, их диаметр составляет 1000 и 600 мм.

- Вес каждого футляра 34 тонны. А длина 52 метра. Поэтому для его монтажа используется сверхмощный подъкмный кран. Его грузоподъемность 400 тонн, - отмечается в публикации о начатых работах.

Планируется, что указанные работы будут выполнены в течение двух дней. Следующим этапом строительства будет обустройство нового пешеходного моста через Искитимку.


Также отмечается, что дизайн-макет будущей переправы уже готов.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26555

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined