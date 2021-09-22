Рабочие приступили к ремонту сквера в кузбасском городе

0
Фото:  

Популярный сквер в городе Белово в скором будет обновлен. Местные власти сообщили о ходе работ на объекте.

Благоустройство сквера "Яблоневый цвет" началось в Белове. Местные власти сообщили, что ремонтные работы должны быть завершены уже в этом году.


Кроме того, мэр города Алексей Курносов отметил, что подрядчик уже демонтировал старый бордюрный камень, а сейчас рабочие приступили к укладке нового. Также на территории зоны для отдыха частично удалили асфальт и убрали скамейки.

В рамках благоустройства сквера обновим тротуары, установим новые садовые диваны, — указал глава в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова опубликовали список мест с запретом на выгул собак.

Фото: "ВКонтакте" / Алексей Курносов

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29197

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined