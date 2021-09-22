Рабочие приступили к ремонту сквера в кузбасском городе

Благоустройство сквера "Яблоневый цвет" началось в Белове. Местные власти сообщили, что ремонтные работы должны быть завершены уже в этом году.

Кроме того, мэр города Алексей Курносов отметил, что подрядчик уже демонтировал старый бордюрный камень, а сейчас рабочие приступили к укладке нового. Также на территории зоны для отдыха частично удалили асфальт и убрали скамейки.

— В рамках благоустройства сквера обновим тротуары, установим новые садовые диваны, — указал глава в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова опубликовали список мест с запретом на выгул собак.