Рабочие при замене труб лишили детей игровой зоны в Новокузнецке

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В Сети жители южной столицы Кузбасса пожаловались, что рабочие при замене труб раскопали детскую площадку, а вот привести игровую зону в надлежащий вид не захотели.

По информации интернет-пользователей, речь идет о придомовой территории у дома на улице 11 Гвардейской Армии в Новоильинском районе Новокузнецка, где специалисты минувшей зимой производили замену труб на территории у детской площадки.

Закопали все ужасно, песочницу где дети играют летом вообще изуродовали! сокрушилась местная жительница.

В качестве подтверждения своих слов, она прикрепила несколько кадров с игровой зоны. Можно заметить, что детям на указанном месте, действительно, играть не безопасно, поскольку в земле можно разглядеть ямы, строительный мусор.

Фото: соцсети

Да!
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