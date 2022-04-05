Рабочие при замене труб лишили детей игровой зоны в Новокузнецке

По информации интернет-пользователей, речь идет о придомовой территории у дома на улице 11 Гвардейской Армии в Новоильинском районе Новокузнецка, где специалисты минувшей зимой производили замену труб на территории у детской площадки.

‒ Закопали все ужасно, песочницу где дети играют летом вообще изуродовали! ‒ сокрушилась местная жительница.

В качестве подтверждения своих слов, она прикрепила несколько кадров с игровой зоны. Можно заметить, что детям на указанном месте, действительно, играть не безопасно, поскольку в земле можно разглядеть ямы, строительный мусор.