Рабочие поселки: кемеровчане и новокузнечане поспорили за звание главного города Кузбасса

Одна из картинок, которая востребована у создателей мемов, появилась в группе "Интересный Новокузнецк". В данном случае подпись на фото гласила: "Когда кто-то сказал, что Кемерово — главный город Кузбасса".

Подписчики сообщества не оставили публикацию без внимания и выразили свое мнение на счет того, какой город должен быть главным в краю шахтеров. Однако из беседы завязался спор, который позже перерос в конфликт комментаторов.

— Новокузнецк-это центральный район,и еще семь,которые так же оснащены,и в них так же кипит жизнь, — выразила мнение девушка.

В ответ молодой человек выдвинул контраргумент, согласно которому районы южного города напоминают " рабочие поселки", а жизнь в Новокузнецке якобы "кипит только в центре.. и то не совсем кипит.. так еле теплится". Как итог: завязался конфликт, переросший во взаимные оскорбления.

Пока одни утверждали, что "Новокузнецк это большая промзона", где жизнь не имеет смысла, другие принижали город-соперник: "Кемерово, как была Щегловка, так и осталась…". В результате оживленной дискуссии договориться и прийти к общему выводу уроженцам Кузбасса не удалось.