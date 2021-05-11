Рабочие поселки: кемеровчане и новокузнечане поспорили за звание главного города Кузбасса

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Между жителями двух крупных кузбасских городов после публикации мема в Сети возник спор о выборе территории, которая наиболее достойна звания столицы региона. В результате комментаторы не смогли договориться и спровоцировали конфликт с оскорблениями.

Одна из картинок, которая востребована у создателей мемов, появилась в группе "Интересный Новокузнецк". В данном случае подпись на фото гласила: "Когда кто-то сказал, что Кемерово — главный город Кузбасса".


Подписчики сообщества не оставили публикацию без внимания и выразили свое мнение на счет того, какой город должен быть главным в краю шахтеров. Однако из беседы завязался спор, который позже перерос в конфликт комментаторов.

— Новокузнецк-это центральный район,и еще семь,которые так же оснащены,и в них так же кипит жизнь, — выразила мнение девушка.

В ответ молодой человек выдвинул контраргумент, согласно которому районы южного города напоминают " рабочие поселки", а жизнь в Новокузнецке якобы "кипит только в центре.. и то не совсем кипит.. так еле теплится". Как итог: завязался конфликт, переросший во взаимные оскорбления.


Пока одни утверждали, что "Новокузнецк это большая промзона", где жизнь не имеет смысла, другие принижали город-соперник: "Кемерово, как была Щегловка, так и осталась…". В результате оживленной дискуссии договориться и прийти к общему выводу уроженцам Кузбасса не удалось.

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