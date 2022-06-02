Рабочие перекроют проезд по улице Арочной в Кемерове до августа

Согласно информации сотрудников СГК, проезд по улице Арочной в Кемерове будет перекрыт. Причиной этому стала необходимость капитального ремонта теплотрассы. Ограничения будут действовать с 21:00 часа 2 июня до 25 августа включительно.
‒ Помимо Арочной работы будут проходить и на улице Орджоникидзе, в связи с чем будет сокращена парковочная территория на площади Пушкина, ‒ сообщают специалисты в Telegram-канале СГК Кузбасс.
Всего на обозначенном участке планируется заменить 400 метров трубопроводов.
Фото: Telegram / СГК Кузбасс
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