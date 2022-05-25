Рабочие перекроют движение в центре Кемерова на несколько дней

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Специалисты Сибирской генерирующей компании предупредили об ограничении движения транспорта на одной из улиц в Центральном районе кузбасской столицы.

Согласно официальной информации, с 20:00 часов 27 мая до 06:00 часов 30 мая на улице 50 лет Октября в Кемерове будет перекрыто движение. Ограничения затронут участок между улицей Ноградской и улицей Васильева.

‒ Маршруты движения общественного транспорта в сторону центра и в обратном направлении будут осуществляться без заезда на ул. 50 лет Октября — по проспекту Советскому, улицам Красноармейская и Дзержинского, ‒ сообщается в официальном Telegram-канале СГК.

При этом улицы Васильева и Ноградская будут открыты в обычном режиме.


Перекрытие дороги связано с реконструкцией участка теплосети протяженностью 121 метр, проложенного под улицей 50 лет Октября. Энергетикам СГК предстоит за 2,5 суток заменить 26 метров трубопроводов.

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