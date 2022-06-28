Рабочие отремонтируют изношенные трамвайные переезды в Кемерове

В столице Кузбасса местные власти намерены переложить трамвайное полотно, рельсы и основания для улучшения качества дорожного полотна. По мнению кемеровских рабочих, нет смысла ремонтировать старый асфальт при изношенных путях, поскольку он сразу же покроется новыми трещинами, а все силы будут выброшены в пустоту.

Так, мэр Илья Середюк указал, что подобные работы специалисты намерены выполнить на протяжении трамвайного маршрута №10, в том числе в районе КЭМЗа. При этом источник их финансирования – инфраструктурный бюджетный кредит, заключил градоначальник.

К слову, в проект программы "БКД" 2023 года включены 19 участков, в их числе пересечение Терешковой и Октябрьского проспекта, улица 1-я Стахановская от железнодорожного переезда в районе здания №35 к83 до ул. Топкинский лог.

Вдобавок на днях кемеровское правительство объявило аукцион на проектирование ремонта Кузбасского моста, включая его деформационные швы. Что касается других проблемных территорий, а именно: улицы Красноармейская, Красная, проспект Ленина от Терешковой до Волгоградской, а также участок улицы Патриотов от Радищева до Базовой, то они рассматриваются в качестве перспективных для внесения в число ремонтируемых в рамках национального проекта.