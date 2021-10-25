Рабочие отремонтируют более 40 домов в Кемерове до конца 2021 года

0
Фото:  

В областной столице продолжается капитальный ремонт жилых домов. До конца текущего года планируется закончить работы на 46 зданиях.

Капитальный ремонт в 2021 году завершился для 103 домов в Кемерове. До конца года планируется закончить работы еще на 46 многоквартирных зданиях. В частности, на доме № 128/2 на улице Красноармейской рабочие обновили штукатурку, балконные плиты и окрасили металлические ограждения, тем самым обновив фасад здания.

‒ В самом разгаре ремонт кровли дома на ул. Сибиряков – Гвардейцев, 330. Специалисты выполнили уже больше половины необходимых работ. Завершить ремонт планируется до конца октября, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ремонт осуществляется на средства, внесенные собственниками многоквартирных домов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30465

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined