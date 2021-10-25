Рабочие отремонтируют более 40 домов в Кемерове до конца 2021 года

Капитальный ремонт в 2021 году завершился для 103 домов в Кемерове. До конца года планируется закончить работы еще на 46 многоквартирных зданиях. В частности, на доме № 128/2 на улице Красноармейской рабочие обновили штукатурку, балконные плиты и окрасили металлические ограждения, тем самым обновив фасад здания.
‒ В самом разгаре ремонт кровли дома на ул. Сибиряков – Гвардейцев, 330. Специалисты выполнили уже больше половины необходимых работ. Завершить ремонт планируется до конца октября, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.
Ремонт осуществляется на средства, внесенные собственниками многоквартирных домов.
Загрузка комментариев