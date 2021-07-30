Рабочие отремонтируют 5,5 километров дорог в кемеровском поселке

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Специалисты переустроят несколько километров проезжей части поселка Боровой в кузбасской столице.

Уже на этой недели дорожники заехали на объект, расположенный на улице Узкоколейная. Там асфальт отремонтируют на участке от улицы Ракитянского до улицы Декабрьской. Проезжая часть также будет капитально переработана: на улице Невельской, улице Благовещенской, улице 2-й Парниковой, переулке Юбилейном, улице 2-й Юбилейной, улице 2-й Бухарской и на автодороге от улицы Декабрьской до железнодорожной станции.


Как отметили в пресс-службе администрации Кемерова, в рамках исполняемых работ специалисты переустроят заездные карманы для городского транспорта, понизят тротуар на подходах к "зебрам", а также установят бортовые камни и заменят люки на колодцах.


Реновацию дорожного полотна проведут и на магистральной улице Городецкая. По ней же, уточнили в мэрии, ходят два автобусных маршрута. Кроме того, на ней расположены социальной значимые объекты населенного пункта. Из них: школа №51 и Дом культуры. Вместе с этим, рядом с дорогой по улице также находятся центр по работе с населением и детская поликлиника.


В публикации властей также уточняется, что аналогичные работы также запланирован и в Кемерове. В городе в будущем будут отремонтированы 24,7 километра дорожного покрытия, расположенных на 25 разных участках кузбасской столицы.

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