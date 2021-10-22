Рабочие отремонтировали 25 участков магистралей в Кемерове

0
Фото:  

Власти столицы Кузбасса рассказали о ремонтных работах, проведенных на местных магистралях.

Сообщается, что в 2021 году в Кемерове были приведены в нормативное состояние улица Соборная, Рукавишникова, 1-ая Стахановская, Заузелкова, Мирная, шоссе Леонова, участки проспектов Химиков и Советский.


Рабочие проводили замену дорожного покрытия, ремонтировали карманы для заезда транспорта, отсыпали обочины. Отмечается, что особенностью программы ремонта этого года стало обновление центральных улиц бывших шахтовых и заводских поселков. Работы проводились и на пешеходных участках дорог в центре областной столицы.

‒ Обновлены тротуары на улицах Александрова, Соборная, Ворошилова, Стройотрядовская, а также в историческом центре города ‒ улицах Арочная и Орджоникидзе, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерова.

В рамках улучшения дорожной сети Кемерова также продолжается введение интеллектуальной транспортной системы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30388

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined