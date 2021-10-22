Рабочие отремонтировали 25 участков магистралей в Кемерове

Сообщается, что в 2021 году в Кемерове были приведены в нормативное состояние улица Соборная, Рукавишникова, 1-ая Стахановская, Заузелкова, Мирная, шоссе Леонова, участки проспектов Химиков и Советский.

Рабочие проводили замену дорожного покрытия, ремонтировали карманы для заезда транспорта, отсыпали обочины. Отмечается, что особенностью программы ремонта этого года стало обновление центральных улиц бывших шахтовых и заводских поселков. Работы проводились и на пешеходных участках дорог в центре областной столицы.

‒ Обновлены тротуары на улицах Александрова, Соборная, Ворошилова, Стройотрядовская, а также в историческом центре города ‒ улицах Арочная и Орджоникидзе, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерова.

В рамках улучшения дорожной сети Кемерова также продолжается введение интеллектуальной транспортной системы.