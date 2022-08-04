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Рабочие оградили от отдыхающих половину парка под Кемеровом ради стройки

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Жительница кемеровского района оказалась возмущена ситуацией в одном из парков: половина зоны для отдыха оказалась огорожена высоким забором. Специалисты в своем ответе сказали, что в скором времени там начнется строительство нового объекта.

На просторах Сети жительница областного центра рассказала, что половина зоны отдыха в "Нашем парке", что находится на Металлплощадке, оказалась огорожена забором, что вызвало у граждан недоумение.


– Что планируется? Парк был большой, с дорожками для того, чтобы все могли кататься на велосипедах и самокатах. Сейчас ощущение, что половины парка просто не будет. Подскажите, что за забор и какие работы там планируются? – задала вопрос горожанка на платформе "Кузбасс Онлайн".


Ответ последовал от администратора сервиса. По его данным, забор появился в парке в связи с тем, что на выделенной территории будет строительство Ледового дворца. А вот что касается дорожек для катания, то они доступны в зеленой зоне, заключил собеседник.При этом все подробности возведения нового объекта кемеровчане так и не узнали.

Да!
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