Рабочие оградили от отдыхающих половину парка под Кемеровом ради стройки

На просторах Сети жительница областного центра рассказала, что половина зоны отдыха в "Нашем парке", что находится на Металлплощадке, оказалась огорожена забором, что вызвало у граждан недоумение.

– Что планируется? Парк был большой, с дорожками для того, чтобы все могли кататься на велосипедах и самокатах. Сейчас ощущение, что половины парка просто не будет. Подскажите, что за забор и какие работы там планируются? – задала вопрос горожанка на платформе "Кузбасс Онлайн".

Ответ последовал от администратора сервиса. По его данным, забор появился в парке в связи с тем, что на выделенной территории будет строительство Ледового дворца. А вот что касается дорожек для катания, то они доступны в зеленой зоне, заключил собеседник.При этом все подробности возведения нового объекта кемеровчане так и не узнали.