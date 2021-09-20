Рабочие нашли на кузбасском предприятии артиллерийский снаряд

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В Кемеровской области на одном из предприятий среди металлолома обнаружили боевой снаряд, которые было решено ликвидировать.

О находке, которая была похожа на боеприпас, сообщили в правоохранительные органы Новокузнецка. На предприятие прибыли саперы, которые установили, что найденным предметом является артиллерийский снаряд 122 миллиметров. Сколько времени он провел среди металлолома на предприятии неизвестно, однако на нем обнаружили следы коррозии.


Объект было решено вывезти на полигон, где специалисты уничтожили его накладным зарядом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кузбассу.

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