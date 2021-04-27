Рабочие начали устанавливать новый объект в Сквере Юности в Кемерове

О старте установке фундамента входной металлической арки градоначальник рассказал вечером в понедельник, 26 апреля.

Помимо того, глава областного центра Кузбасса также объяснил, что из себя будет представлять сам новый объект. Таким образом, известно, что слева на арке будет расположена табличка, в которой будет содержаться информация об истории самого сквера.

- <…> в 1941 году здесь собрались уходящие на фронт выпускники школ и поклялись вернуться с победой, - уточнил Середюк.

А с его правой стороны будет размещено название сквера. Примечательно, что каждая буква арки будет начинать светиться одновременно с тем, как будет включаться уличное освещение.

Также мэр Кемерова отметил, что идея по возведению арки принадлежит ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Кемерова, а также Герою Кузбасса Анатолию Михайловичу Терехову.

По его же инициативе ранее в Сквере Юности была установлена скульптура «Школьный Вальс».

Напомним, что мы уже сообщали о планах кемеровской администрации. Новость о том, что власти собираются возвести новый объект в сквере областного центра Кузбасса за 1,2 миллиона рублей публиковалась на нашем сайте.