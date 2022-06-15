Рабочие начали ремонт сквера у католического храма в Кемерове

Рабочие приступили к ремонту сквера, расположенного на пересечении улиц Красноармейской и Черняховской в Кемерове. Ранее на указанной территории был проведен демонтаж клумб и пешеходных дорожек.

Планируется, что новые дорожки будут уложены брусчаткой и асфальтобетонным покрытием. Рабочие установят новую садовую мебель и проведут освещение, сообщают в пресс-службе кемеровской администрации.

Что касается озеленения сквера, то специалисты сделают новую клумбу, а также высадят деревья и кустарники.