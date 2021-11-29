Накануне, 28 ноября, начато бурение на кузбасской шахте "Листвяжная". Это позволит подавать внутрь инертный газ, который обезопасит проведение дальнейших работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

‒ В ходе проведения работ было установлено, что взрыв метана произошел в вентиляционном штреке. После него сильное задымление распространилось по всей шахте. Именно в эпицентр аварии и ведется бурение, ‒ сказал собеседник агентства.

Специалисты снизили подачу воздуха в аварийный участок, что уменьшило риск взрыва. Кроме того, на шахте установили специальное оборудования для закачки азота и хладона. Газовая обстановка регулярно оценивается.