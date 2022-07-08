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Рабочие на тракторе уничтожили придомовую парковку в кузбасском пгт

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Жители кузбасского пгт Инской возмутились тем, что в один день лишились зоны для парковки машин, а все из-за недобросовестных рабочих, которые произвели раскопки, а заделали все на "лишь бы как".

Огромные ямы в одном из дворов в пгт Инской возмутили прохожих. Местные жители на просторах Сети указали, что неровности на участке, где местные граждане раньше парковали свои авто, появились из-за рабочих, прибывших туда на тракторе.

Приехали рабочие, вырыли трактором огромные ямы во дворе, сделали свои дела и закопали лишь бы как.

Теперь же, как уточнил рассказчик, " у жителей двора больше нет стоянки", поскольку все провалилось и оказалось размыто дождем.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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