Рабочие на тракторе уничтожили придомовую парковку в кузбасском пгт

Огромные ямы в одном из дворов в пгт Инской возмутили прохожих. Местные жители на просторах Сети указали, что неровности на участке, где местные граждане раньше парковали свои авто, появились из-за рабочих, прибывших туда на тракторе.

– Приехали рабочие, вырыли трактором огромные ямы во дворе, сделали свои дела и закопали лишь бы как.

Теперь же, как уточнил рассказчик, " у жителей двора больше нет стоянки", поскольку все провалилось и оказалось размыто дождем.