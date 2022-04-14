Рабочие кирпичами починили дороги в кузбасском городе

Качество ремонта дороги возмутило жителей Анжеро-Судженска. В качестве подтверждения слов очевидец прикрепил фото асфальтированного покрытия в районе улицы Киселевская, 1-й участок, где рабочие предпочли заделать дыры кирпичами.

В комментариях подписчики сообщества с юмором отнеслись к подходу специалистов. Некоторые заявили, что с такими темпами в скором времени кузбасский город обзаведется своей "красной площадью", как в Москве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители одного из городов Кемеровской области сняли на камеру нестандартные дорожные работы.