Рабочие изуродовали дорогу через речку в Кузбассе

Рабочие буквально "вывернули" проезжую часть на улице Озерная в Ленинске-Кузнецком, о чем местные жители рассказали в социальных сетях. Автор публикации отметил, что сейчас граждане не могут проехать через речку Камышанку. Однако это не единственная проблема в городе, поскольку, со слов горожан, обозначенная территория и речка, утопают в мусоре.

– Все перекопано, речка в ужасном состоянии. Штыб от шахты везде. Мы живем как в помойке сдесь. Шахта Кирова вообще уже обнаглели, все засрали, за собой ничего не облогораживают только разрушают (пунктуация и орфография автор. прим. ред.), – сокрушилась ленинск-кузнечанка в комментариях под постом во "ВКонтакте".

Судя по фотографиям, участок, действительно, кажется непроходимым и заброшенным.