Рабочие изуродовали дорогу через речку в Кузбассе

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Фото:  

В кузбасском городе дорога через водоем оказалась полностью перерыта и закидана мусором. Жители забили тревогу и обвинили во всех бедах местных рабочих.

Рабочие буквально "вывернули" проезжую часть на улице Озерная в Ленинске-Кузнецком, о чем местные жители рассказали в социальных сетях. Автор публикации отметил, что сейчас граждане не могут проехать через речку Камышанку. Однако это не единственная проблема в городе, поскольку, со слов горожан, обозначенная территория и речка, утопают в мусоре.

Все перекопано, речка в ужасном состоянии. Штыб от шахты везде. Мы живем как в помойке сдесь. Шахта Кирова вообще уже обнаглели, все засрали, за собой ничего не облогораживают только разрушают (пунктуация и орфография автор. прим. ред.), – сокрушилась ленинск-кузнечанка в комментариях под постом во "ВКонтакте".

Судя по фотографиям, участок, действительно, кажется непроходимым и заброшенным.

Да!
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