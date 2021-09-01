Рабочие демонтировали два ларька в Кемерове

Речь идет о нестационарных объектах, которые были размещены микрорайоне Южный в Кемерове без правоустанавливающих документов на земельный участок. Два демонтированных ларька располагались на улице Веры Волошиной 43 и улице Патриотов 17.

Как уточнил на своей странице в соцсетях глава города Илья Середюк, торговые объекты были вывезены на "штрафстоянку". Также градоначальник добавил, что до конца текущего года планируется ликвидировать еще 25 ларьков.



Ранее сообщалось, что власти Кемерова решили снести незаконно построенное здание с автосервисом.