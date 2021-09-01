Рабочие демонтировали два ларька в Кемерове

0
Фото:  

Службы снесли еще два ларька в одном из районов кузбасской столицы.

Речь идет о нестационарных объектах, которые были размещены микрорайоне Южный в Кемерове без правоустанавливающих документов на земельный участок. Два демонтированных ларька располагались на улице Веры Волошиной 43 и улице Патриотов 17.


Как уточнил на своей странице в соцсетях глава города Илья Середюк, торговые объекты были вывезены на "штрафстоянку". Также градоначальник добавил, что до конца текущего года планируется ликвидировать еще 25 ларьков.

Ранее сообщалось, что власти Кемерова решили снести незаконно построенное здание с автосервисом.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28539

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined