Рабочие без страховки с риском для жизни сбрасывали снег с крыши кемеровской пятиэтажки

Пользователь Instagram отправил в одно из интернет-сообществ фотографию, на которой запечатлены рабочие, убирающие снег с крыши пятиэтажного строения №32 на улице Мичурина. По словам очевидца, никто из мужчин не был пристегнут, несмотря на высокие риски упасть с высоты и разбиться насмерть.

– В этом году видать никто еще не летал. Все на крыше без страховки, – подписал кадр кемеровчанин.

Судя по снимку, на кровле многоквартирного здания работали по меньшей мере пять человек с лопатами.