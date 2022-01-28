Рабочие без страховки с риском для жизни сбрасывали снег с крыши кемеровской пятиэтажки

0
Фото:  

В Сети появились кадры, как подвергая себя опасности рабочие сбрасывали снег с крыши кемеровского пятиэтажного дома. По словам автора снимка, мужчины на высоте не имели страховки.

Пользователь Instagram отправил в одно из интернет-сообществ фотографию, на которой запечатлены рабочие, убирающие снег с крыши пятиэтажного строения №32 на улице Мичурина. По словам очевидца, никто из мужчин не был пристегнут, несмотря на высокие риски упасть с высоты и разбиться насмерть.

– В этом году видать никто еще не летал. Все на крыше без страховки, – подписал кадр кемеровчанин.

Судя по снимку, на кровле многоквартирного здания работали по меньшей мере пять человек с лопатами.

Фото: Instagram / incident42

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33105

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined