Рабочая неделя в Кузбассе пройдет с дождями и грозами

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Синоптики кемеровского Гидрометцентра дали погодный прогноз на ближайшие дни.

День вторника, 27 июля, пройдет с температурой на отметке +17, +22 ºС. Местами столбики термометров будут показывать +27 ºС. Ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. В светлое время суток местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Подобные осадки будут наблюдаться в регионе всю неделю, однако именно во вторник прогнозируется и возможность выпадения града.


Ночь следующего дня, 28 июля, окажется прохладной: ожидается, что температура будет находиться на уровне +8, +13 ºС. Пройдет она преимущественно без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +18, +23 ºС. Ветер стихнет, однако его порывы местами будут достигать 14 м/с.


В четверг, 29 июля, температура воздуха в темное время будет иметь аналогичный предыдущему дню показатель, однако днем будет теплее: столбики термометров поднимутся до +22, +27 ºС. Синоптики также прогнозируют, что ветер в этот день начнет дуть со средней скоростью, которая останется у него до начала выходных. Тем не менее, местами его порывы все же будут достигать 12 м/с.


Завершится рабочая неделя более теплой ночью: температура в темное время суток в пятницу, 30 июля, составит +11, +16 ºС. День же будет самым жарким на неделе: воздух прогреется до +23, +28 ºС.

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