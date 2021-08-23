Рабочая неделя в Кузбассе начнется с потепления

1
Фото:  

Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, погода в первые дни новой рабочей недели станет более теплой.

На прошедших выходных на территории Кемеровской области наблюдалось сильное похолодание и первые заморозки, однако с началом новой недели в регион придет тепло.


Так, в понедельник, 23 августа, ночная температура составит +4ºС, +9ºС, а днем воздух прогреется до +20ºС, +26ºС. Переменная облачность будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, которые пройдут в некоторых районах Кузбасса.


Во вторник, 24 августа, ночь столбик термометра покажет +7ºС, +12ºС, а днем - +21ºС, +26ºС. День пройдет преимущественно без осадков.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28284

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined