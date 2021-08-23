Рабочая неделя в Кузбассе начнется с потепления

На прошедших выходных на территории Кемеровской области наблюдалось сильное похолодание и первые заморозки, однако с началом новой недели в регион придет тепло.

Так, в понедельник, 23 августа, ночная температура составит +4ºС, +9ºС, а днем воздух прогреется до +20ºС, +26ºС. Переменная облачность будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, которые пройдут в некоторых районах Кузбасса.

Во вторник, 24 августа, ночь столбик термометра покажет +7ºС, +12ºС, а днем - +21ºС, +26ºС. День пройдет преимущественно без осадков.