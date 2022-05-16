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Рабочая неделя в Кузбассе начнется с гроз и потепления до +32°C

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

Завтра, 17 мая, на территории Кузбасса ожидается +10,+15°C, местами +3,+8°C ночью. Днем столбики термометров поднимутся до +26,+31°C. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы.


В среду ночью температура опустится до +10,+15°C, местами +3,+8°C. Днем потеплеет до +26,+31°C. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Переменная облачность, в основном без осадков, следует из данных Кемеровского гидрометцентра.


Ожидается, что в четверг столбики термометров покажут +9,+14°C, местами +3,+8°C. Днем температура поднимется до +27,+32°C. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.


Ближайшие несколько дней на территории области будет сохраняться высокая пожароопасность. Горимость 4, 5 классов, в среду местами 3 класса.

Да!
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