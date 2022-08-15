Рабочая неделя принесет в Кузбасс по-осеннему прохладную погоду

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, грядущая неделя в Кузбассе будет холодной. Синоптик рассказал, что дневные температуры будут держаться в пределах +12, +18°C. Ночи же будут еще по-осеннему прохладные.

– ...температура будет опережать развитие на три-четыре недели, то есть там [в Кемеровской области] будет сентябрьская погода, – заявил Вильфанд, передает ТАСС.

Ранее кузбасские синоптики сообщали о грозах и сильном ветре, а также предрекли заморозки